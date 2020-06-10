محمد الشرنوبي يحتفل بزفافه على مديرة أعمال الفنانة أنغام

احتفل الفنان محمد الشرنوبي بزفافه على راندا رياض مديرة اعمال الفنانة الكبيرة انغام، ظهر اليوم.

التزم كل من الشرنوبي، وراندا بجميع الاجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الشرنوبي وراندا كانا قد احتفلا بخطبتهم فى منتصف شهر ديسمبر الماضي، ووصرحت راندا لـ"الوطن": "تمت الخطوبة مساء الثلاثاء في جو عائلي، اقتصر الحضور على أهل محمد وأهلي، وحاليا لا نريد التطرق إلى أي تفاصيل حول هذا الموضوع، نكتفي بإعلان خطبتنا، أما الزواج فلن يكون في الوقت الحالي وبالتأكيد وقتها سنعلن للجميع الموعد".

ونشر الشرنوبي وقتها عبر حسابه على إنستجرام صور خطبته على راندا رياض، موجها رسالة لها "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".