محافظ الشرقية : استقبال 21 شكوى عبر واتس آب من متضرري كورونا

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، استقبال 21 شكوى من المواطنين عبر رقم الواتس آب (01550010070) والمخصص لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين حول امتناع مستشفيات العزل الصحي عن استقبالهم لتلقي العلاج اللازم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى الواردة فورا وفقا لآلية العمل المحددة.

أوضح المحافظ أن الشكاوى الواردة تضمنت 3 شكاوى من المواطنين بخصوص عدم دخول مستشفيي (الصدر - الاحرار ) بمدينة الزقازيق لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، و 18 شكوي وإستفساراً عن الأعراض التي تظهر في حاله الاشتباه بالإصابه بفيروس كورونا.

أضاف محافظ الشرقية أن آلية التواصل مع الشكاوي الواردة عبر الواتس آب تتم من خلال متابعة دقيقة من فريق عمل بغرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام يقوم بالاتصال الفوري بمسؤولي إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديريه الصحة للتواصل مع المواطنين أصحاب الشكوي، واتخاذ اللازم لفتح المستشفيات أمامهم لتلقي الرعايه الطبيه اللازمة للتعامل مع الفيروس والرد علي استفساراتهم.

وكانت محافظة الشرقية قد أعلنت عن تخصيص رقم واتس آب 01550010070 بالإضافه إلي الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والموقع الالكتروني. www.sharkia.gov.eg لتلقي شكاوي المواطنين بشأن جائحه كورونا، والتواصل الفوري مع الجهات المعنيه لمتابعه الشكاوي الواردة وحلها فورا.