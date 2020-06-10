ضبط وتغريم 69 سائقا لعدم ارتداء الكمامات في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، ضبط 69 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد، وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

وأكد استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، تشكلت 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية، أسفرت عن ضبط 69 سيارة مخالفة، وجرى تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه من السائقين المخالفين.