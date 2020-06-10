الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز قيم التسامح والتماسك بين أبناء الشعب

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، أهمية تعزيز قيم التسامح والتماسك بين أبناء الشعب العراقي، وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أن برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر بغداد، رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش.

وشدد صالح، على "أهمية تعزيز قيم التسامح والتماسك بين أبناء الشعب العراقي، ومحاربة الغلو والتطرف بما يهدف إلى خلق جيل واعٍ قادر على تحمل أعباء المسؤولية".

وأشار الرئيس العراقي، إلى "دور رجال الدين وأهميته في حماية اللحمة الوطنية والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، فضلاً عن مساهمتهم في نشر الوعي بين المواطنين في المرحلة الراهنة التي تواجه فيها البلاد تفشي جائحة كورونا".

من جانبه، ثمن كمبش، جهود صالح، بتعزيز الوحدة الوطنية بين أطياف الشعب كافة وبما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار.