استشاري مناعة وحساسية: ارتداء الكمامة يجب ألا يزيد عن 4 ساعات

أكد الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والحساسية، أنه من الضروري ارتداء الكمامة الطبية لفترة لا تزيد عن 4 ساعات، وألا تزيد الفترة عن تلك المدة قدر المستطاع.

وقال "الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن هناك 3 أنواع أساسية من الكمامات، أولها الكمامة "N 95" وهي الخاصة بالأطقم الطبية، والكمامة التقليدية أو الطبية التي أقرتها وزارة الصحة لجموع الناس، وأخيرًا الكمامة القماشية.

وأضاف "الأنصاري" أنه يُحبذ ارتداء الكمامة التقليدية وخلعها كل 4 ساعات، إذا لم تتعرض للبلل، والتخلي عنها حالة الدخول في مكان مفتوح به هواء نقي، شريطة الالتزام بالتباعد الجسدي والاجتماعي، بينما من الضروري ارتدائها في الأماكن العامة والمواصلات.