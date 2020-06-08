البابا تواضروس عن كورونا: المقابلات محدودة وأرتدي الكمامة.. ربنا يستر

أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنجازاته في العديد من الملفات، مؤكدا أن السيسي اقتحم ملف تطوير العشوائيات، هو ملف إنساني من الدرجة الأولى، وكذلك تصدى لفيروس سي، الذي كان ينهش في أجساد المصريين، فضلًا عن المبادرات الصحية الأخرى.

وتحدث البابا تواضروس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، عن جهود السيسي في ملف الطاقة، قائلًا: "كلنا فاكرين النور كان بيحصله ايه، وينقطع التيار الكهربائي فترة طويلة، وأبراج النور اللي كانت بتقع وتتفجر، بس جهوده في ملف الصحة رقم واحد، لأن الصحة مفيش أغلى منها".

وعن إجراءاته الوقائية بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه قلل تقريبًا المقابلات بدرجة كبيرة، وكذلك الاجتماعات والأنشطة، وأجراء بعض الاجتماعات المهمة عبر خاصية "زووم"، فمنذ يومين عقد اجتماع من هذه الخاصية مع الكهنة في محافظة البحيرة، "المقابلات محدودة للغاية، واستخدم مواد التعقيم والتباعد البدني، في اللقاءات والكمامة، كل ده بنستخدمه وربنا يستر على مصر".