"شباب الأحزاب": صوت الشباب يسمع لأول مرة بفضل مؤتمرات السيسي

قال أحمد نصر الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية أصبحت منصة تجمع شباب الأحزاب، من مختلف الأيدولوجيات.

وأضاف نصر الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على شاشة "صدى البلد"، أن تنسيقية شباب الأحزاب لا تشهد إقصاء، بل تستمع لكل الرؤى، مشيرا إلى أن مؤتمرات الشباب التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ساعدت على إيصال صوت الشباب، ومن ينكر دورها جاحد، لأول مرة يسمع صوت الشباب في مصر.

وأضاف نصر الله، أنه حضر كل مؤتمرات الشباب، وأشهد أن اختيار الأسئلة في فقرة اسأل الرئيس، كانت تتم بشفافية، والرئيس كان يتعامل بصدر رحب، مشيرا إلى هناك 23 نائبا للمحافظين، تم اختيارهم من الشباب، وهو ما يبرز فكرة التمكين على أرض الواقع، مؤكدا: "نثق في دعم الرئيس للشباب ونعده أننا لن نخذله".