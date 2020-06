View this post on Instagram

صارو ٩ سنين عقبال المية يا قلبي انتي !!! يا رب احميلي ياها من كل شر وعطيها سعادة الدنية وخليني حدها سند ومصدر قوة لقلبها الصغير #تاليا_رحمه #ابنتي #birthday #birthdaygirl #taliyarahme