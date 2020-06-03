سيرين عبدالنور: صلوا وادعوا لرجاء الجداوي

دعت الفنانة سيرين عبدالنور، عبر حسابها الخاص على تويتر، للفنانة رجاء الجداوي، مغرّدة: "‏الله يحميكي ويشفيكي وتقوميلنا بالسلامة، من قلبي بدعي وبطلب من الكل يصلي ويدعي ترجعي بصحتك وأحسن من قبل".

وانتشرت في الساعات الأخيرة شائعات حول الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، وطمأنت الإعلامية بوسي شلبي جمهور ومحبي الفنانة رجاء الجداوي على حالتها الصحية، عبر حسابها الخاص على "إنستجرام".

ونشرت شلبي تغريدة قالت فيها: "رجاء الجداوي بخير.. أرجوكم إحنا كلنا تعبانين احترموا مشاعر بنتها وادعوا لرجاء أي خبر هيكون من بنتها أو الدكتور أشرف زكي.. أرجوكم مش وقت شائعات دلوقتي رجاء الجداوي ربنا معاكي يا غالية وترجعيلنا بالسلامة يا رب".