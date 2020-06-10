الرئيس الأمريكي يبحث إصدار أمر تنفيذي لإعادة هيكلة جهاز الشرطة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبحث اتخاذ قرار بشأن إصلاح وإعادة هيكلة جهاز الشرطة من خلال أمر تنفيذي.

وأشارت ماكيناني - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أن ترامب ينظر في عدة مقترحات حول إصلاح جهاز الشرطة، لافتة إلى أن مستشاري ترامب التقوا أمس الثلاثاء بالسناتور تيم سكوت لمناقشة إصدار تشريع محتمل.

وأوضحت ماكيناني: "حظوا باجتماع إيجابي للغاية مع السناتور سكوت كان مُنتج جدا ونعتقد أننا سيكون لدينا سياسة استباقية سواء كان ذلك عن طريق تشريع في الكونجرس أو أمر تنفيذي"، مؤكدة أن "عملا هائلا" يجري حول هذه القضية دون توضيح أي من الإجراءات التي يدرسها ترامب.

ويواجه ترامب والكونجرس ضغوطا متنامية لإعادة هيكلة قوات إنفاذ القانون واستئصال العنصرية من أقسام الشرطة بعد مقتل المواطن الأمريكي الأسود البشرة جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مدينة مينابوليس، ما أشعل احتجاجات عارمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأعمال العنف والشغب في بعض المدن.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض سيكشف عن أي مقترحات لإعادة هيكلة الشرطة في ظل صمت ترامب ودعمه العلني المستمر للشرطة وإصراره على الحاجة "للقانون والنظام" خلال فترة الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير لكنها تحولت في بعض المدن إلى أعمال سرقة وعنف؛ بما في ذلك العاصمة واشنطن.