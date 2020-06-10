الحكم على عامل بالإعدام لقتله معلمة ثانوي بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بالحكم على عامل، حضورياً بالإعدام شنقا، لقتله معلمة ثانوي في منزلها بمدينة قنا أثناء محاولة سرقتها.

وترجع أحداث القضية إلى الأول من نوفمبر 2018، عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة ميرفت محمد الملقب 50 عاما، معلمة لمادة الفلسفة ، ملقاة فى منزل ملك عائلتها بمنطقة الشئون بمدينة قنا وبها إصابات فى الرأس وكدمات و سحجات.وتبين من تحريات المباحث، أن مرتكب الحادث أحمد.ص.ر ع 27 سنة، عامل ، ومقيم بمنطقة الحصواية، حيث راقب المجنى عليها عدة أيام من أجل التخطيط لعملية السرقة.

كما تبين أن المتهم تسلل لمنزل القتيلة من مبنى مجاور لمنزلها و بمجرد دخوله المنزل شاهدته المجنى عليها فاعتدى عليها بالضرب وسط مقاومة عنيفة منها، فضربها باسطوانة بوتاجاز حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.وتمكنت أجهزة الأمن، من ضبط المتهم و إحالته لمحكمة جنايات قنا بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد والسرقة، والتى قضت بعد عدة جلسات بالإعدام شنقا.