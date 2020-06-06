محافظة قنا تؤكد توافر المستلزمات الوقائية بمستشفيات العزل

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، استمرار عمل اللجنة المشكلة للمرور اليومي على مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة، خلال زيارته لمستشفيات قوص المركزي وحميات نجع حمادي أن جميع المستلزمات الوقائية متوفرة وكافية ويتم الصرف منها للأطقم الطبية بصورة منتظمة بالإضافة الى التزام المستشفيات باستقبال الحالات المشتبه فيها على مدار 24 ساعة.

وقال شلبي، إن اللجنة تأكدت من قيام المستشفيات بتقديم خدمات الرعاية والعلاج والمتابعة اللازمة لمرضى فيروس كورونا سواء المعزولين بها أو المرضى المعزولين منزليا.