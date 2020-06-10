أستاذ اقتصاد: ترسيم الحدود بين مصر واليونان ضربة للاتفاق التركي الليبي

قال الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف البريطانية بأثينا، إن توقيع إيطاليا واليونان، اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني، نجاح للدبلوماسية اليونانية، وجزء من الحشد بين الأقطاب في البحر المتوسط، كما أن اليونان تعتبر أن مصر الدولة الرئيسية في المنطقة، وأن أهمية توقيع الاتفاق مع مصر، يفوق التوقيع مع إيطاليا.

وأضاف "درويش"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن مصر هي القوة العربية الأولى والأساسية اللاعبة في موضوع الغاز بمنطقة الشرق الأوسط، ولها ثقلها في أفريقيا والبحر المتوسط، وترى اليونان أن توقيع اتفاقية مع مصر في 18 يونيو الجاري، ضربة استراتيجية للاتفاق التركي الليبي.

وأكد أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، أن وزير الدفاع اليوناني أكد أن جميع الاحتمالات مفتوحة لحماية المصالح اليونانية، نتيجة التجاوزات اليومية على الحدود اليونانية، ونتيجة الابتزاز بورقة اللاجئين، ومحاولة تركيا تحويل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى "دخلاء غير شرعيين"، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يقوم بالضغط على تركيا اقتصاديًا وماليًا للتوقف عما تقوم به، محذرًا من اندلاع حرب في اي وقت نتيجة تهور غير محسوب.