أردوغان يزعم التوصل لاتفاق بشأن ليبيا مع ترامب ويصف حفتر بـ"الانقلابي"

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على بعض القضايا الخاصة بليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، قائلا إنّ حقبة جديدة قد تبدأ بين أمريكا وتركيا.

وأضاف أردوغان في مقابلة مع تلفزيون (تي.آر.تي) الرسمي، أنّه سيبحث موضوع ليبيا أيضا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان أردوغان تعهد قبل يومين في مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، بزيادة الدعم التركي لحكومة الوفاق في ليبيا وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك.

وحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول" قال أردوغان: "اتفقت مع السراج على تطوير تعاون بحري جديد شرق المتوسط، قررنا تنفيذ عمليات التنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا".

وتابع أردوغان: "نهدف لتطوير التعاون القائم مع ليبيا حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب"، وزاد: "نجدد دعوتنا من أجل منع محاولات البيع غير القانوني لنفط الشعب الليبي على يد الانقلابي حفتر".

وأضاف أردوغان: "لا يمكن لشخص (حفتر) الذي يشكل خطرا دائما على مستقبل ليبيا أن يجلس على طاولة المفاوضات الخاصة بهذا الشأن".

وأشار إلى أنّ "السراج وحكومته اتخذا دائمًا موقفًا إيجابيًا حيال الحل السياسي، رغم جرائم الحرب التي ارتكبها الانقلابي حفتر ومليشياته" على حد وصفه.