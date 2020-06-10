عمرو وهبة لـ"الشرنوبي": زعلان عشان معزمتنيش أنا عندي كمامتي وكحولي

مازج الفنان عمرو وهبة، صديقه الفنان محمد الشرنوبي، بعدما أعلن الأخير أن حفل زفافه على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، اقتصر علي العائلتين فقط.

حيث كتب "وهبة" تعليقاً، "لا أنا زعلان ما أنا عندي كمامتى وكحولى ومش هكلفك حاجة ومكنتش هاكل حاجة من الفوتوسيشن اللى انتو جايبينه ده".

وظهر"الشرنوبي" مع راندا رياض في لقطات رومانسية، في حين التزم العروسان بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال "الشرنوبي": "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا رياض، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي إن شاء الله ويخليك دايمًا ليا".

وأضافت: "بنعتذر لكل قرايبنا و أصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دي وأنتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كلل بيواجها وحفاظًا عليكم أولاً وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت، إن شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".