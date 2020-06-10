قريبا.. دخول 30 عربة قطار جديدة للخدمة

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث البنية التحتية لمنظومتها الأساسية، من خلال تحديث نظم "كهربة الإشارات" ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان، وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل الكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتا إلى أنه سيتم دخول 30 عربة قطار جديدة الخدمة قريبا.

وقال رسلان، في تصريحات لـ "الوطن"، إن صفقة 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة مع الشركة المجرية الروسية TMHH بقيمة 1.016 مليار يورو، سيتم إرسالها تباعا بمعدل 35 عربة قطار شهريا، موضحا أنه تم التعاقد على توريد 110 جرارات من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية وصل منها حتى الآن 30 جرارا، وسيرسل الدفعات الأخرى على دفعات شهرية بمعدل 20 جرارا، إضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا مع التعاقد على عقد دعم فني شامل لتوريد قطع الغيار لمدة 15 سنة بقيمة 602 مليون دولار، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل 7 جرارات من إجمالي 81 جرارا سبق توريدها للهيئة عامي 2008 -2009، ومن المقرر أن تصل عدد الجرارات التي تم إعادة تأهيلها بنهاية العام الحالي إلى 22 جرارا.

وأشار رسلان، إلى أنه تم التعاقد على توريد 50 جرارا جديدا وتحديث 50 جرارا وإجراء عمرة لـ41 جرارا مع شركة PRL الأمريكية وعقد صيانة لـ141 جرارا لمدة 15 سنة بتكلفة 466 مليون دولار، موضحا أنه جرى إنهاء إجراءات المناقصة الخاصة بتوريد 100 جرار بتمويل من بنك إعادة الإعمار الأوروبي بتكلفة تقديرية 290 مليون يورو، حيث أنه من المقرر إعلان النتيجة للمرحلة الأولي خلال شهر يونيو 2020.

ولفت أنه تم التعاقد على توريد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية بقيمة 126 مليون يورو في إبريل 2019، إضافة إلى عقد صيانة شامل لقطع الغيار لمدة 6 سنوات بعد سنتين ضمان ومن المقرر وصول أول قطار جديد في مارس 2021.

وأضاف رئيس السكة الحديد، أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 90 عربة إسباني بورش كوم أبو راضي للسكك الحديدية، كما تم التعاقد على تصنيع وتوريد 140 عربة نقل بضائع مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 544 مليون جنيه، إضافة إلى إنهاء الأعمال المدنية لـ693 مزلقانا والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لـ435 مزلقانا منها بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

ونوه رسلان، على أنه تم الانتهاء من تطوير وتحسين وصيانة 167 محطة سكة حديد بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه، موضحا أنه تم التعاقد لتوريد 4 ماكينات جديدة لهندسة السكة بقرض نمساوي قيمته 8.5 مليون يورو.