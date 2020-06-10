وجبات عزمي لمصابي كورونا بالعزل.. "الديليفري واتساب" والتوصيل لأي مكان

استغلوا فترة حظر التجوال، في إعداد وجبات طعام لجيرانهم من مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي، ووجدوا استخداما آخر لتطبيق "الواتساب"، بإتاحته للجيران، ليرسلوا عليه عدد الوجبات داخل المنزل الواحد.

عزم الشاب الثلاثيني محمد عزمي، برفقة عدد من جيرانه في منطقة الوراق، على توصيل وجبات طعام لمصابي فيروس كورونا حتى منازلهم مجانا دون أي مقابل، عبر استخدام تطبيق الواتساب، بهدف مساندتهم في تلك الظروف الصعبة.

"لازم نساند بعض".. بهذه الكلمات بدأ "عزمي"، حديثه لـ"الوطن"، فالإصابة بكوفيد-19 معرض له أي شخص، لذا فكر هو وزملائه، بتوفير وجبات أطعمة لهم: "كل واحد بيساعد يعني اللي عنده زوجة أو أخت هي اللي بتجهز، اللي عايش لوحده يطبخ بنفسه وفيه اللي بيتطوع لتوصيل الطلبات للمرضى في العزل".

أطلق الشاب الثلاثيني برفقة عدد من أصدقائه مبادرتهم على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنطقة التي يعيشون فيها، "سبنا رقم عليه واتساب عشان في ناس بتبقي محرجة تطلب بنفسها، يرسل رسالة فيها العنوان وعدد الأفراد والأكل بيوصل لحد البيت"، حسب حديثه.

تتنوع الأطعة التي تقدم في للمصابين في العزل المنزلي مابين الأرز أو المكرونة، وقطعة من اللحوم أو الدجاج، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الخضار المطبوخ، "ولو الأمور المادية متاحة بنبعت فاكهة، وكل ده بيتحط في عبوات وتغلف وترسل في أكياس نظيفة".

سعادة كبيرة انتابت "عزمي" وأصدقائه، باستجابة المصابين في العزل المنزلي، وإرسالهم لطلباتهم من الطعام، "احنا مبسوطين جدا وكنا خايفين الناس تتكسف تطلب وده حقهم علينا في الظروف دي".