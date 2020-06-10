"البنتاجون" تخصص 135 مليون دولار للتصدي لتأثيرات كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، تخصيص 135 مليون دولار، للتصدي للتأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال المتحدث باسم الوزارة، مايك أندروز، في بيان، إن تخصيص هذا المبلغ سيتم عبر 5 إجراءات، وذلك في إطار قانون الإنتاج الدفاعي الذي يسمح بتحويل خطوط الإنتاج للتعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه البلاد.

وأضاف "أندروز"، أن الإجراءات "ستساعد في الحفاظ على قدرات القوى العاملة الحاسمة للدفاع في مجال الدروع الواقية وتصنيع الطائرات وبناء السفن".

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون الأمريكي، أن هذا المبلغ "سيساعد على الاحتفاظ بقدرات القوى العاملة الهامة طوال فترة الاضطراب التي يسببها الفيروس واستعادة بعض الوظائف المفقودة بسبب الجائحة".

وشدد "أندروز"، على أن وزارة الدفاع تحافظ على شراكة "بشكل وثيق مع الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، حيث توفر لأعضاء الخدمة والوكالات الفيدرالية ما يقرب من 2.9 مليار دولار من الخدمات واللوازم والمعدات الطبية المنقذة للحياة".

وأعلنت الوزارة الأمريكية خلال الأسابيع والأشهر الماضية عدة إجراءات للتعامل مع الوضع الذي فرضته الجائحة من ضمنها التوقيع على عقد بقيمة 126 مليون دولار مع شركة (3 إم) العاملة في مجال صناعة الكمامات من أجل إنتاج 26 مليون كمامة طبية من نوع (إن 95) شهريا ابتداء من أكتوبر المقبل.