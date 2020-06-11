دعم "مصابي كورونا".. أدوية وطعام بالقليوبية وتشخيص إلكتروني بسوهاج

شهدت محافظات الجمهورية انطلاق عدة مبادرات لدعم المصابين بفيروس «كورونا» الذين يخضعون للحجر المنزلى، خلال الساعات القليلة الماضية، تضمنت توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية، ومساعدتهم فى قضاء احتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية وخدمات التشخيص والعلاج إلكترونياً عن بُعد، فى الوقت الذى تواصلت فيه الحملات لتشجيع المتعافين على التبرع بالدم، لتوفير «البلازما» اللازمة لعلاج المصابين من الحالات الحرجة، وفق الاشتراطات التى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان مؤخراً، وجرى تعميمها على مديريات الصحة فى جميع المحافظات.

ففى القليوبية، أعلنت رئيس مدينة قها، المهندسة أمل فوزى، إطلاق أول مبادرة لدعم مصابى «كورونا» فى الحجر المنزلى، بهدف توفير احتياجاتهم ومطالبهم من أدوية وأجهزة تنفس ومواد غذائية، للحيلولة دون خروجهم من المنزل، مشيرةً إلى أن المبادرة يشارك فيها مجلس المدينة، ومجموعة من الأطباء والصيادلة، إضافة إلى متطوعين من شباب منظمات المجتمع المدنى، وأضافت أنه تم إنشاء صفحة باسم المبادرة على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعى، لتلقى طلبات المرضى أو المخالطين الذين يخضعون للعزل المنزلى، والعمل على تلبيتها وتوفير احتياجاتهم على الفور.

ولفتت رئيس المدينة إلى أنه تم أيضاً الإعلان عن أرقام تليفونات الأطباء المشاركين فى المبادرة؛ لإتاحة الفرصة أمام المصابين للاتصال بهم وطلب المشورة الطبية والنصائح العلاجية، كما تم الإعلان عن قائمة بأسماء عدد من الصيدليات تبرعت بتوفير الأدوية مجاناً أو بأسعار مخفضة، كما تساعد الصفحة فى توفير بعض الخدمات العلاجية العاجلة، من تمريض وجلسات تنفس صناعى، ومتابعة نتائج التحليل، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير، فضلاً عن تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمصابين، وتوصيل رسالة توعية للمواطنين بالإجراءات الوقائية لتقليل نسبة الإصابات.

ومن المقرر أن تشهد نفس المحافظة، انطلاق حملة نظمتها الإدارة العامة للإعلام بالديوان العام، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، لتشجيع المتعافين من فيروس «كورونا» على التبرع بالدم، للمساهمة فى توفير «البلازما»، التى أثبتت فاعليتها فى علاج عدد من أصحاب الحالات الحرجة، وقال مدير عام إعلام القليوبية، الدكتور رمضان عرفة، إنه من المقرر أن تبدأ الحملة اعتباراً من بداية الأسبوع القادم، كما يجرى التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى للتواصل مع المتعافين، وحثهم على التبرع بالدم، لإنقاذ غيرهم من المصابين، بشرط أن يكونوا قد خضعوا للعلاج داخل أحد مستشفيات العزل، ومرور 14 يوماً على آخر مسحة «سلبية»، وألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وخلوهم من أمراض القلب والصدر أو الأمراض المزمنة، أو يكونوا قد خضعوا لعملية جراحية كبرى.

اتهامات لـ"تأمين شبرا" برفض استقبال المصابين

وبينما تداول عدد من رواد موقع «فيس بوك» مقطع فيديو يظهر قيام أفراد الأمن الإدارى بمستشفى «النيل» للتأمين الصحى فى شبرا الخيمة بمنع عدد من المواطنين ممن يُشتبه فى إصابتهم بفيروس «كورونا»، أكد مدير المستشفى، الدكتور عيد العطار، أنه يجرى التحقيق للتأكد من صحة ما ورد فى المقطع المصور، مؤكداً أن المستشفى، الذى يعمل ضمن منظومة العزل الصحى لمصابى «كورونا»، لم يرفض استقبال أى حالات، إلا أنه قال إن المستشفى يعمل بكامل طاقته الاستيعابية، بنسبة إشغال 100%، بعد تحويله إلى مستشفى للعزل، مشيراً إلى أن قسم الاستقبال يوجد به 24 حالة يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ويظهر مقطع الفيديو مشادة بين الأمن الإدارى بالمستشفى وإحدى السيدات، التى كانت تحاول الدخول إلى قسم الاستقبال، بالإضافة إلى عدد آخر من المواطنين، قدموا ما يفيد بنتائج التحاليل التى خضعوا لها، والتى جاءت «إيجابية»، وكتب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تعليقات تتضمن عبارات استياء من تصرف إدارة المستشفى، حيث علق البعض بأن «المستشفى لا يقوم بواجبه، ويطرد المرضى، ويتركهم يواجهون مصيرهم المجهول، فى ظل الجائحة التى تمر بها البلاد».

وأوضح «العطار» أن هناك الكثير من المرضى وأسرهم لا يصدقون عدم وجود أماكن بالمستشفى، ويرفضون الحجر المنزلى، رغم ما توفره الدولة من أدوية ومستلزمات طبية ومعيشية، وفق بروتوكول العلاج، وناشد مدير المستشفى المواطنين مساعدة الأطقم الطبية، والالتزام بالتعليمات الخاصة باستقبال الحالات وحجزها، سواء فى المستشفى أو منزلياً، مع الالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، مؤكداً توافر جميع المستلزمات الطبية للأطقم الطبية، وأن بابه مفتوح أمام الجميع.

"بنها الجامعى": "مصابو التمريض 8 فقط وحالاتهم مستقرة"

وسجلت القليوبية 252 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق بيانات وزارة الصحة، فى الوقت الذى نفى فيه المكتب الإعلامى لمستشفيات جامعة بنها ما تردد عن إصابة طاقم التمريض بالكامل بفيروس «كورونا»، وأوضح، فى بيان أصدره أمس، أن حالات الإصابة الجديدة، التى تم رصدها، بعد ظهور الأعراض عليها، وجاءت نتائجها «إيجابية»، هم 8 مصابين بين طاقم التمريض ضمن الفريق الثالث بمستشفى العزل، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية حيال المصابين ومخالطيهم، حيث تقرر عزل 7 حالات داخل مبنى الجراحة، بينما اختارت الحالة الثامنة العزل المنزلى، وأضاف البيان أن الحالة العامة للمصابين مستقرة، حيث تم اكتشاف إصابتهم مبكراً.

شهيدان جديدان لـ"الجيش الأبيض" بأسوان وبنى سويف

وشهدت محافظة أسوان سقوط شهيد جديد لـ«الجيش الأبيض»، وهو الدكتور رأفت القاضى، استشارى الجراحة العامة، الذى توفى بمستشفى أسوان التخصصى، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا»، وهو رابع طبيب يسقط ضحية للفيروس فى أسوان، ونعت نقابة الأطباء الفرعية بأسوان الدكتور «القاضى»، الذى لحق بشقيقه الدكتور أشرف القاضى، استشارى الباطنة، الذى وافته المنية أواخر مايو الماضى، نتيجة إصابته بالفيروس المستجد.

كما سجلت محافظة بنى سويف وفاة ممرضة بالمستشفى الجامعى، عقب خضوعها لعملية ولادة، حيث أصيبت بتشنجات مفاجئة، واشتبه الأطباء فى إصابتها بفيروس «كورونا»، حيث تم سحب عينة منها لتأكيد إصابتها بالفيروس من عدمه، وقال عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور عاطف مرسى، إن الممرضة، وتُدعى ريهام عبدالله، توفيت عقب 3 أيام من عملية الولادة، التى أنجبت خلالها طفلة، مؤكداً أنها كانت تؤدى واجبها بكل إخلاص، معرباً عن مواساته لأسرتها.

خروج 10 متعافين من "عزل العجمى"

وسجل مستشفى العجمى العام، غرب الإسكندرية، المخصص لعزل حالات «كورونا»، خروج 10 حالات شفاء جديدة أمس، وقالت مدير المستشفى، الدكتورة مرفت السيد، إن العدد الإجمالى لحالات الشفاء التى تم خروجها من المستشفى منذ بداية الأزمة، وحتى يوم أمس، بلغ 227 حالة، مشيرةً إلى أنه تم أيضاً تحويل 3 مصابين آخرين للعزل المنزلى، بعد استقرار حالاتهم، حيث سيجرى متابعتهم من قبَل أطباء الطب الوقائى، للتأكد من استمرار العلاج، لافتة إلى أنه بذلك يرتفع إجمالى عدد حالات العزل المنزلى إلى 49 حالة.

وأعلن رئيس جامعة المنوفية، الدكتور عادل مبارك، أمس، عن بدء تشغيل مركز العزل الصحى بمعهد الكبد القومى، بسعة 90 سريراً، و15 سرير عناية مركزة، حيث فتح المعهد أبوابه لاستقبال المصابين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مشيراً إلى أنه تم تكليف مستشفيات الجامعة، بشكل مؤقت، لاستقبال حالات الحوادث والطوارئ على مدار الأسبوع، بدلاً من 3 أيام، اعتباراً من بداية الأسبوع الجارى، وذلك فى إطار دور الجامعة فى تقديم الخدمات العلاجية لأبناء محافظة المنوفية، وفى إطار جهود مكافحة «جائحة كورونا»، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية.

وفى الأقصر، كشف مصدر طبى بمستشفى إسنا للعزل الصحى، نجاح الفريق الطبى فى إجراء عاشر عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وقال المصدر لـ«الوطن» إن العملية أجريت وسط إجراءات احترازية مشددة، قبل وأثناء وبعد العملية، لمنع انتقال الفيروس من المريضة إلى أفراد الطاقم الطبى، مشيراً إلى أن المصابة والمولود يخضعان للمتابعة فى غرفة العناية المركزة. كما نجح الفريق الطبى بمستشفى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بإشراف مدير المستشفى، الدكتورة سحر كامل، فى إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة بفيروس «كورونا»، تبلغ من العمر 20 عاماً، وسط إجراءات وقائية مشددة.