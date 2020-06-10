الرئاسة: الدول التي نفذت حظرا كاملا سجلت إصابات ووفيات أضعاف مصر

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك دولا اتخذت نموذج الإغلاق الكامل في أزمة فيروس كورونا، وهناك دولا لم تأخذ ذلك واكتفت بالإغلاق الجزئي، فليس هناك نموذجا ناجحا في المطلق، أو نموذجا غير ناجح بالمطلق، وكل دولة تطبق النموذج الملائم لثقافتها وظروفها وكثافتها السكانية واتساع رقعتها الجغرافية، موضحًا أن مصر والسويد واليابان لم يفرضوا حظر التجوال الكامل.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة أخبار "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن نموذج مصر واليابان يتشابهان في الكثافة السكانية بعدد إجمالي التعداد والإجراءات التي تم اتخاذها في الدولتين تقريبًا متشابهة، وهي قائمة على الإغلاق الجزئي وعدم إجراء مسح كثير للغاية على الشعب، بعكس النموذج الآخر الذي طبقته بعض الدول التي قامت بعمل إغلاق كامل وإجراء مسحات كثيرة للغاية.

وتابع: "لو قارنا النموذجين، الدول اللي عملت حظر كامل ومسح على عدد كبير من السكان سنجد أن تعداد عدد الإصابات والوفيات فيها تجاوز أضعاف أضعاف اللي موجود في مصر واليابان"، موضحًا أن متوسط الإصابات في مصر 1500 إصابة يوميا، ومعدل الوفيات 38 في المجمل، ومجمل الإصابات تقارب 39 ألف منذ بداية الجائحة.