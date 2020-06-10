الرئاسة: ما تعلنه "الصحة" من أرقام وفيات كورونا صحيحة ودقيقة 100%

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن عدد الإصابات والوفيات في مصر، جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، طبيعية بالمقارنة بعدد السكان، "مش هنقول مرضية، لأن مفيش شيء مُرضي في المرض"، كما أنه ليس هناك نموذج ناجح في المطلق، كي نقول بإن الإغلاق الكامل إذا اتبعته مصر، كان سيحقق أرقام أفضل من ذلك، فالدول التي قامت بإغلاق كامل، سّجلت وفيات وإصابات أضعاف أضعاف ما سجلته مصر.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة أخبار "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أن رقم الوفيات التي تُعلنه وزارة الصحة يوميًا، دقيق وصحيح بنسبة 10%، ومُثبت من أكثر من جهة، سواء بشهادات الوفاة التي تصدرها وزارة الصحة، أو إجراءات الدفن التي تصدرها وزارة الداخلية المصرية، وكذلك أرقام الإصابات أيضًا، ولكن هناك إصابات لم يتم اكتشافها بعد.

وتابع: "بناخد أرقام الوفيات كمرجع، لو قسمت رقم الوفيات على الإصابات، سنجد أن نسبة الوفيات 2.5 لـ3%، وهو المتعارف عليه دوليا، وهو المعدل الطبيعي، إن شاء الله يكون فيه انخفاض خلال الفترة المقبلة، أو الشهر المقبل، سواء في عدد الإصابات أو الوفيات".