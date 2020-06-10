دعما لمبادرة مصر.. واشنطن تلقي بثقلها لوقف إطلاق النار في ليبيا

ألقت الولايات المتحدة بثقلها الدبلوماسي في مساعي وقف إطلاق النار في لبيبا، من خلال دعم المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية ودعوة الأطراف إلى إنهاء القتال بشكل فوري، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ومثل اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أحدث وأقوى تأييد للمباردة المصرية الرامية إلى إنهاء الصراع في ليبيا.

وخلال الاتصال، رحب ترامب، بـ"الجهود المصرية" لتحقيق التسوية السياسية اللازمة لإنهاء أعمال العنف في ليبيا، من خلال دعم وقف إطلاق النار هناك، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة"، حيث أعرب ترامب عن "ترحيبه بالجهود المصرية".

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، عن اتصال هاتفي أجراه بومبيو مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لبحث خطوات إنهاء النزاع في ليبيا، والدفع باتجاه حل سياسي عبر المفاوضات.

"بومبيو" يدعو إلى إنهاء كل التدخلات الخارجية في ليبيا والعودة لطاولة المفاوضات

وفي وقت سابق اليوم، طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، بـ"الوقف الفوري" لإطلاق النار في ليبيا، داعيا إلى إنهاء كل التدخلات الخارجية في ليبيا والعودة لطاولة المفاوضات.

ورحب بومبيو، باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، قائلا: "موافقة حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن، خطوة أولى جيدة وإيجابية جدا".

وأوضح بومبيو: "مطلوب الآن بدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة".

وكرر بومبيو، تأكيده على ضرورة وقف التدخل الأجنبي في ليبيا، بالقول: "حان الوقت لجميع الليبيين وجميع الأطراف للعمل، كي لا تتمكن روسيا أو أي دولة أخرى من التدخل في سيادة ليبيا من أجل أهدافها الخاصة".

وتأتي التحركات الأمريكية بعد أيام من إعلان الرئيس المصري مبادرة شاملة لحل الأزمة الليبية عرفت بـ"إعلان القاهرة"، وذلك بحضور قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال السيسي، إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".

كما تهدف المبادرة التي أطلق عليها "إعلان القاهرة"، إلى ضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.