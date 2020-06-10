فيديو.. مرتزقة أردوغان في ليبيا يعتدون على مجمع مليتة النفطي

اقتحمت كتائب مسلحة موالية لميليشيا الوفاق الليبية، المدعومة من تركيا، مجمع مليتة النفطي في ليبيا، وعطلت ضخ الغاز إلى إيطاليا، كما أن هذا الاعتداء، بعد توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا، يهدف لاستكشاف الموارد البحرية، واستغلالها في رد على تحركات تركيا مع حكومة الوفاق في طرابلس، للتنقيب عن النفط قرب، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وذكر اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن ما قام به فايز السراج رئيس حكومة الوفاق مع تركيا هو "انتهاك لسيادة ليبيا، كما أن الغزاة الأتراك لم يتقيدوا بأي التزام أثناء انسحاب القوات الليبية، مشيراً إلى أنّ الأتراك قصفوا بـ 6 طائرات مسيرة قوات الجيش الليبي رغم إعلان وقف إطلاق النار.

وأشار المسماري، إلى أن الجيش الليبي انسحب من ترهونة لتجنيب المدينة الدمار، وقتل المدنيين الأبرياء، "تلقينا مطالب دولية بالتراجع 60 كلم عن حدود طرابلس، وقمنا بالانسحاب من منطقة ترهونة إلى مناطق آمن، محملًا السراج، المسؤولية كاملة لكل ما حدث في ليبيا بعد الاتفاقية التي أبرمها مع أردوغان، والتي أدت إلى إدخال المرتزقة.