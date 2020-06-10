صور.. فرق الطوراىء تطهر منفذ السلوم على الحدود الليبية لمواجهة كورونا

نفذت فرق الطوارىء بمركز ومدينة السلوم بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى بمطروح حملة تطهير بمنفذ السلوم البرى على الحدود المصرية الليبية، وكورنيش مدينة السلوم، ومراجعة غلق المحال التجاری وخلو شوارع المدینة من الماره التزاما بفترة الحظر وإدراكا لجهود الدوله بشأن إتخاذ الضوابط الإحترازیه للتصدی لإنتشار فیروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى نظم مركز ومدينة سيوة حملة توعية بالمكبرات الصوتية فى الشوارع بالسيارات لتوعية المواطنين ببالإجراءات الوقائية بفيروس كورونا وذلك بمناطق "السلام ، ووفلة ، وأبوصحرا ، والرمل ، وتابة ، وميدان السوق"، وذلك ستمرارا لمتابعة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح لمواجهة فيروس كورونا مع نشر حملات التوعية وأخذ الإحتياطات اللازمة بجميع المناطق.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار حملات التوعية والتباعد الإجتماعى وعدم الخروج من البيوت إلا للضرورة، مع التركيز على أهمية إرتداء الكمامة خاصة فى الأسواق والمحلات وأماكن التجمعات والأماكن المزدحمة.