البرلمان يناقش تقرير الموازنة العامة الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب فى جلساته الأسبوع المقبل، التقرير النهائى للخطة والموازنة، للعام المالى الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١، فيما واصلت لجان البرلمان اجتماعاتها، أمس، لاستكمال مناقشة الموازنات الخاصة بالوزارات والهيئات.

ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة المهندس أحمد سمير، على مشروع موازنة الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2020-2021، بإجمالى 155 مليوناً و150 ألف جنيه، من بينها 126 مليوناً، أجوراً ومرتبات للعاملين بالهيئة.

وكشف الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، عن إعداد قانون جديد لتنظيم عمل الهيئة، يسمح لها بالرقابة على مغازل القطن، وليس المحالج فقط، كما هو موجود بالقانون الحالى، وذلك بهدف إحكام الرقابة على السوق المحلية، والحد من تهريب الأقطان.

وأضاف أن مواصفات القطن مُوحدة عالمياً، وأن الدولة نفذت منظومة جديدة لتسلم المحصول الموسم الماضى بمحافظتى بنى سويف والفيوم، بشكل أسهم فى منع تلوثه ووقف التلاعب فى الأوزان ومنع خلط الأقطان.

وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بعقد اجتماع، بحضور وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين والمسئولين بهيئة النقل العام، لمناقشة المشكلات التى تواجهها الهيئة، والتطوير المؤسسى الذى تحتاجه. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، لموازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للعام الجديد 2020- 2021.

ووافقت لجنة السياحة والطيران، برئاسة النائب عمرو صدقى، على مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021 فيما يخص وزارة السياحة والهيئات التابعة لها، ودعت اللجنة لتأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى للفنادق والمنشآت السياحية خلال الأزمة، واستثناء القطاع السياحى من قيمة 19% الزيادة التى أعلنتها الحكومة مؤخراً فى فواتير الكهرباء لمدة 6 أشهر على الأقل.