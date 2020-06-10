حنان يوسف: كاملة أبو ذكري بتحب الممثل مهما كان دوره وبتطلع اللي جوانا

قالت الفنانة حنان يوسف، إن تجربة مسلسل بـ 100 وش كانت رحلة ممتعة جدا مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، التي تهتم بالتفاصيل الكثيرة وتوجه الممثل وتقف بجانبه وتحب ممثلينها بشكل كبير.

وأضافت يوسف، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلاميات منى عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أننا نشعر بحب المخرج لنا، وكاملة أبو ذكري بتحب الممثل مهما كان دوره وتعطيه مساحات في التمثيل والارتجال ويخرج ما لديه من موهبة، "بتعرف تطلع اللي جوانا علشان كده كلنا طلعنا مختلفين".

وتابعت، أنها لم تدرس التمثيل في المعهد لكن تدربت في ورش التمثيل حوالي 15 عاما على أيدي مصريين، أوروبيين، أسيويين، ومع حسن الجريتلي الذي كان يدربنا على التمثيل.

واستكملت، أن مشاركتها في فيلم يوم حلو ويوم مر مع الفنانة فاتن حمامة لم تكن المرة الأولى التي تعمل فيها مع مجدي بشارة الذي رشحها للفيلم.