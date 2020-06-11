"الداخلية" تضبط 1001 قضية تموين.. و4630 سائقا دون كمامة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبَّرة لضبط جرائم الغش التجارى، أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1001 قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط مالكة مخزن لتجارة السلع الغذائية «بدون ترخيص» فى القاهرة لحيازتها 9 أطنان «سكر- أرز- مكرونة- ملح طعام»، وكذا 7560 عبوة «زيت طعام» معبأة داخل عبوات «مجهولة المصدر» تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وفى سياق متصل، تمكنت الشرطة من ضبط 4630 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

من ناحية أخرى، شنت أجهزة الرقابة التموينية عدة حملات بمختلف الأسواق، أمس، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والسلع الغذائية الفاسدة، حيث تمكنت حملة لمديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 150 كيلوجرام «عجينة حواوشى» غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

إعدام أغذية غير صالحة فى جنوب سيناء

كما شن مكتب الصحة بمدينة الطور، فى جنوب سيناء، حملة بإشراف وكيل وزارة الصحة، أسفرت عن إعدام 62.5 كيلوجرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمى، و7 لترات من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى خلال الحملة المرور على 19 منشأة غذائية، وجرى التشديد على أهمية النظافة العامة بأماكن تداول الأغذية والمشروبات، والنظافة الشخصية لجميع العاملين.