حملات تموينية علي المحال التجارية والأسواق في ملوي

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة الصحية، والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، لإحكام الرقابة، والتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق، والالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عامر طه، رئيس مركز ملوي، أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة 672 علبة سجائر مجهولة المصدر، وضبط سلع مغشوشة ومجهولة المصدر قبل طرحها للجمهور، وتم تحرير محضرين لبيع سجائر أزيد من السعر المقرر، و3 محاضر عدم احتفاظ بفواتير لسجائر محلية ومستوردة.