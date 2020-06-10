نجل محمد عبده يوجه سؤالا لمحبيه بعد أنباء إصابة الفنان السعودي بكورونا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خبر مرض الفنان محمد عبده وإصابته بكورونا، وذلك بعد انتشار اشتباه إصابة مستشاره الإعلامي علي فقندش، وإجرائه مسحة ينتظر نتيجتها.

وأثار ذلك قلق جمهور ومحبي الفنان محمد عبده، ورجحوا إصابته هو الآخر بسبب مخالطته لمستشاره الإعلامي، ليظهر ابنه عبد الرحمن ويطمئن جمهوره قائلا "ياحبايبي والدي بخير.. أنتم بخير؟".

كما أعلن صالح الشادي الصديق المقرب لمحمد عبده عبر حسابه بتويتر، أن محمد عبده في الخارج وكتب "الصديق الغالي فنان العرب الأستاذ محمد عبده بخير ويستمتع بالصحة والعافية في منزله ومع أسرته على شاطئ البحر الأحمر ولا حقيقة لما يشاع حول صحته حفظه الله ورعاه".