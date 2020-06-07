"سلام".. أغنية وطنية سعودية بأصوات 13 فنانا يتقدمهم محمد عبده

في تعاون فني ضخم بين "الهيئة العامة للترفيه" وشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، أطلقت أمس (السبت) أغنية "سلام من السعودية" بمشاركة مجموعة من أكبر وأهم المطربين السعوديين، وهي من فكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الذي تابع جميع مراحل إنتاجها، ووقف على جميع تفاصيلها.

وجاء هذا العمل من كلمات الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وإشراف الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، ومشاركة 13 فناناً وفنانة من السعودية، حيث تغنّوا بجميع مناطق المملكة من خلال الأبيات التي اختصرت أبرز ما تتميز به كل منطقة.

واستعرض الشاعر أبو راس في هذا العمل تعدد مناطق المملكة ويحكي روائعها في حضن وطن معطاء، استعرض الصور النمطية التي تتميز بها المملكة باختلاف مناطقها وجغرافيتها، وعادات وتقاليد أهلها، قائلا في بيان: "أفتخر بالمشاركة في هذا العمل مع نخبة من نجوم الغناء في المملكة العربية السعودية، وكذلك سعيد بإعادة التعاون مع الملحن أحمد الهرمي الذي التقيت معه في أهم الأعمال الوطنية".

ويضيف أبو راس: "هذا الأوبريت عبارة عن هدية بسيطة لكافة مناطق المملكة لأنه يتكلم عن جميع المناطق الإدارية في المملكة وعددها 13، وأيضاً يشتمل بداخله على بعض الإشارات وبعض السمات التي تتميز بها كل منطقة. هو أوبريت مختصر، سريع، خفيف، الهدف منه تسليط الضوء على مكامن القوة والتنوع والثراء التي تحفل بها كافة مناطق المملكة".

وقام بتأدية هذا العمل الوطني الفنانين (حسب الظهور) كل من: محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، أصيل أبو بكر، رابح صقر، راشد الفارس، عبد المجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، وماجد المهندس. فيما جسد تصوير وإنتاج العمل مفاهيم الالتزام بالتعليمات الصحية المتعلقة بالتعامل الأمثل مع الجائحة العالمية - (فايروس كورونا المستجد 19 COVID) من خلال المشاركة عن بعد.

وبهذه المناسبة، أكد الفنان محمد عبده في بيان سعادته بالمشاركة في هذا العمل مع هذه الكوكبة الفنية المميزة من إخوانه في المملكة. وقال بحماس مختصراً عنوان العمل: "تحية من أرض السلام.. أرض الإسلام مكة المكرمة.. الإسلام هو تحية لجميع العالم، فإليكم تحية الإسلام.. تحية سلام من السعودية ".