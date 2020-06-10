التنمية الصحية: انتهجنا علاج بلازما الدم منذ أبريل ولدينا تجربة مميزة

قالت الدكتورة نهي عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحوث والتنمية الصحية، إن بلازما الدم يتم استخدامها للحالات الشديدة المريضة بفيروس كورونا، وذلك لمساعدة تلك الأجساد في مواجهة الفيروس وعوارضه.

وأضافت "عاصم" خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أن استخدام بلازما الدم قد بدأت مصر في انتهاجه بنهاية شهر أبريل الماضي حتى بات لدينا تجربة متكاملة: "أول ما هتخلص هنقدر نعلن نتائجها على المستوى المحلي والدولي والمجالات العلمية ببحث متكامل"، موضحة أن النتائج حتى الآن مبشرة، بينما سيتم إتاحه كافة المعلومات فور انتهاء تلك التجربة التي تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية.

وأكدت أن هناك أبحاثا علمية ودولية تشارك فيها مصر على مرضى فيروس كورونا مع منظمة الصحة العالمية، ويتم تشجيع المواطنين على التبرع ببلازما الدم: "مرض كورونا في الغالب الشخص هيخف منه من غير أي تدخل، والبلازما قللت من مكوث المرضى على أجهزة التنفس الصناعي"، مشيرة إلى أنه للعلاج ببلازما الدم يتم مرور المريض بعدد من المراحل الأولية لحين وصول حالته لاستدعاء بلازما الدم في توقيتات محددة وفق لجنة علمية تم إعدادها خصيصا لذلك الأمر".

وتابعت: "المريض اللي نقدر نديله البلازما سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة سنخضعه إلى ذلك البروتوكول العلاجي، وعايزين نستغل الفترة الخاصة لما بعد التعافي من فيروس كورونا".