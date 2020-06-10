نقابة المعلمين بجنوب سيناء تصرف إعانات لمصابي فيروس كورونا

أعلنت النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بدء صرف الإعانة لمن أصيب بفيروس كورونا، أو توفي تأثرًا بالفيروس، وذلك لمن أحيل للمعاش.

وأكد عصام رجب نقيب المعلمين بجنوب سيناء، تخصيص أرقام لتواصل مصابي فيروس كورونا من المحالين للمعاش وتركوا المحافظة مع فرعية النقابة بالمحافظة، للحصول على كافة مستحقاتهم المالية.

وأشار نقيب المعلمين بجنوب سيناء، إلى أن مجلس نقابة المعلمين وافق بالإجماع على صرف مبلغ 1500 جنيه لكل معلم أصيب بالفيروس، و 5000 جنيه لحالات الوفاة بسبب كورونا، بخلاف الإعانة العاجلة من النقابة العامة، ويسري ذلك على المعلمين القائمين بالعمل وأيضًا المحالين للمعاش.