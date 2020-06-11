خالد الغندور يكشف تفاصيل إصابة ابنته بـ كورونا: بكيت من حب الناس

كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، تفاصيل إصابة ابنته البالغة من العمر 7 سنوات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أنه بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على ابنته أجرى لها مسحة وظهرت النتيجة بحملها للفيروس، "ربنا يحفظها ويشفيها، ورب ضارة نافعة"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري".

وأضاف "الغندور"، أنه لم تظهر عليه أي أعراض حتى الآن ورغم ذلك قرر أن يعزل نفسه منزليًا لمدة 14 يوما، مستطردًا: "أنا معنديش أعراض ولكن احتراماً لمكان العمل وزملائى قررت أن اعزل نفسى، خوفاً على أي من المخالطين لي قررت الابتعاد لمدة 14 يوم"، كما أنه تلقى برقيات تضمان كثيرة، وهذا يدل على معدن الشعب المصري الأصيل

وأوضح أنه توقف عن العمل من منطلق شعوره بالمسئولية، "ممكن بكل سهولة كنت مقولش واروح شغلي عادى ولكن هذا لا يصح ، ربنا يحفظ مصر وشعبها، رغم حزني على بنتي لكن بكائي من حب الناس كبير حتى مع المختلفين معايا".