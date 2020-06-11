"نحت الفأس".. أحدث إصدارات القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

أصدر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، أحدث إصداراته هذا الأسبوع، بعنوان "نحت الفاس.. دراسة اثنوجرافية للقرية المصرية"، تأليف الدكتور محمد غنيم.

يذكر أن الدراسات الجادة للثقافة الشعبية وفنونها، تتسم بسمة مهمة هي دراسة السياقات المُنتِجة لتلك الفنون، والدراسة الإثنوجرافية لحياة الناس، وأساليب معيشتهم التي تنبيء بثقافة المجتمع المجتمع وقيمه الجمالية والمعيشية.وهذا الكتاب (نحت الفأس.. دراسة إثنوجرافية للقرية المصرية) للدكتور محمد غنيم؛ هو نتيجة لعمل ميداني لمدة تجاوزت العشرين عاماً من الجمع الإثنوجرافي لثقافة القرية المصرية في الدلتا وفلاحيها وأساليب معيشتهم، مُبرزاً ومُعرفاً ومؤكداً على التنوع الثقافي وتجلياته المعيشية.

والكتاب سيرة ذاتية موضوعية لكل قرية في الدلتا المصرية، سيرة راعت حياة المجتمع وتطوره من خلال نظمه وأنساقه وبنائه الاجتماعي ككل، في مرحلة ممتدة ومحددة، مقدماً الكاتب رؤية إثنوجرافية مرسومة بقلم باحث وبقلب أديب، جاعلاً من حياة الفلاحين المحور الأساس في دراسته، مستفيداً من انتمائه لتلك المجتمعات بشكل ما، وقدرته على الكتابة عنها من داخلها، كاشفاً خيوط العلاقات الاجتماعية وإنعكاساتها على حياة الفلاح والقرية.

ودعم الكاتب مادته الإثنوجرافية بتقارير مجموعة من الباحثين الإخباريين الذين أعطوا إتساعاً في مساحة الرصد والتوثيق تمهيداً للتحليل، وإعطاء قراءة تعكس صورة حقيقية للمجتمع، وتندرج تلك الكتابات في إطار التاريخ الثقافي والاجتماعي الذي يعطي إطاراً واضحاً للسياقات المنتجة للفنون الشعبية.