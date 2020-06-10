الصحة: الحديث عن موعد انتهاء كورونا في مصر "أمنيات ليست لها أساس علمي"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، لا نستطيع تحديد متى نصل للحالة صفر من إصابات كورونا، والحديث عن الوصول للحالة صفر والتوقع به، ما هو إلا أمنيات لا دليل علمي عليها، ونحتاج لمزيد من الوقت للوصول للحالة صفر.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن القيادة المصرية لن تترك أي أمل مع أي مصري، وتضغط القيادة المصرية لتكون من أوائل الدول التي تحصل على المصل، وسنكون من أوائل الدول التي تحصل عليه، حال ثبات نجاحه، والاتصالات جارية على مدار الـ24 ساعة، للحصول على المصل.

وأكد حسني: "الحياة هترجع لطبيعتها عاجلا أو آجلا، لكن مع الإجراءات الاحترازية، ولا نحتاج للحظر الكلي والحظر بصفة عامة، ولكن نحتاج للحذر، والحظر لم يجدي، والحظر مطلوب في حالة تسارع زيادة الأعداد المفاجئ".

وشرح حسني، أن توقعات انتهاء كورونا مع الحرارة، كان غير صحيح، مازحا: "واضح كورونا بتزيد مع الحرارة مش بتقل والحرارة لم تؤدي لتناقص في حدة المرض".

وأشار حسني، إلى أن المناطق الأكثر إصابة بالمرض هي القاهرة والأسكندرية والقليوبية، بسبب التزاحم والمواصلات العامة، لافتا إلى أن الأطفال أقل من 12 عاما، لا يجب ارتداء الكمامات، خصوصا أثناء ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، لكنهم عرضة للإصابة، ولابد من الحذر والاحتياط".