فيديو.. "الصحة": 3 أدوية وحيدة تقي من فيروس كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك توقعات ارتفاع الإصابات طوال شهر يونية، متوقعا الازدياد طوال الشهر بناءً على دراسات وإحصائيات، "نرجو من المواطنين الحذر قدر المستطاع، حتى نصل لمرحلة الثبات في شهر 7، كما هو متوقع".

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه هناك أدوية وقائية من فيروس كورونا وهناك أدوية ليس لها علاقة بالوقاية وهي متواجدة فقط في بروتوكول العلاج لعلاج من تمت إصابتهم بالفعل، وأدوية الوقاية تتمثل في فيتامين سي والزنك واللاكتوفرين، حيث يقومان بتقليل دخول الفيروس للجسم، عدا ذلك لايوجد أي أدوية احترازية.

وأكد حسني، على أن الوقاية تتمثل في الإجراءات الاحترازية والوعي والتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة وتناول فيتامين سي والزنك واللاكتوفرين، وهي عناصر متواجدة في الخضروات والفاكهة بنسب عالية.

وشدد حسني، على أن علاج مصابي فيروس كورونا، يختلف من حالة لأخرى، ولا يوجد بروتوكول علاجي موحد، فالحالات البسيطة غير الشديدة غير المتوسطة.