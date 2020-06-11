رغم كورونا...3 زيجات في الوسط الفني تمت باتباع الإجراءات الاحترازية

رغم انتشار فيروس كورونا والتحذير من التجمعات، إلا أن عددا من الفنانين استغل تلك الفترة وأعلنوا عن ارتباطهم.

بشكل مفاجئ، أعلن المطرب محمد الشرنوبي زفافه علي راندا رياض مديرة أعمال أنغام ظهر اليوم وكتب عبر الفيسبوك، "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا رياض، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي إن شاء الله ويخليك دايمًا ليا".

وأضاف: "بنعتذر لكل قرايبنا و أصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دي وأنتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كلل بيواجها وحفاظًا عليكم أولاً وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت، إن شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".

كما أعلنت الفنانة نيللي كريم عن خطبتها، من رجل الأعمال عمر إسلام، أمس الاثنين، بحضور عدد قليل جدًا من العائلتين، اتباعًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

مطرب المهرجانات حسن شاكونش أعلن هو الآخر عن خطوبته من "بنت الجيران"، والتي بدأت قصة الحب بينهما منذ شهرين، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين جدا.

وحرص الفنانون على التأكيد أن الاحتفالات تمت في ظل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.