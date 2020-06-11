الصحة: يجوز خلع الكمامة ووضعها في كيس بلاستيك واستخدامها مرة أخرى

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الكمامة غير مطلوبة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وفي حال التواجد في مكان غير مزدحم، وتوافر التباعد الاجتماعي يجوز خلعها، ووضعها في كيس بلاستيك، وإعادة استخدامها مرة أخرى، لأنها قد تؤدي لضيق التنفس، خصوصا مع الرطوبة.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه حتى الآن، لم تحدث أي مشكلات بسبب الكمامة وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، لكن الصحة تحذر حتى لا تحدث مشكلات مستقبلا.