القليوبية تسجل 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد علاوة على 4 حالة آخرى مصابة جائت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها سجل اليوم الأربعاء أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، فيما خلت مدينة العبور ومدينة قها من تسجيل أي إصابة بالفيروس.

وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 29 حالة إصابة جديدة، وطوخ 6 حالات جديدة، والقناطر الخيرية 4، وكفر شكر 4، وقليوب 17، وشبرا غرب وشرق 3، والخانكة 6 حالات، وشبين القناطر 4 حالات.

من ناحية أخرى، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس بمستشفى قها للعزل إلى 256 حالة غادروا المستشفى بعد شفائهم من فيروس كورونا بعد أن أعلنت المستشفي اليوم الأربعاء تعافي هنا علي، الممرضة بمستشفى قليوب.

وقالت الدكتور أسماء عربي، رئيس الفريق الطبي السادس بقها للحجر، إن الممرضة تعافت تماما من الفيروس، وأظهرت نتائج المسحات الخاصة بها سلبية الإصابة مرتين متتاليتين، ليرتفع عدد المتعافين إلى 256 متعاف غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

وأعلن مستشفى صدر 23 يوليو شفاء 80 حالة حتى الآن، وتحولهم من إيجابي إلى سلبي ومستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا عن خروج 8 حالات من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا.

وقال الدكتور عيد العطار مدير المستشفى، إن الحالات التى شفيت تم عمل لها مسحتين متتاليتين وأثبتت سلبية إصابتهم بالفيروس مشيرا إلى أنه يوجد بالمستشفى 98 حالة محجوزة حاليا ويتم تقديم الخدمة لهم.