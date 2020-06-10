القليوبية تسجل 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
كتب:
حسن صالح
11:36 م | الأربعاء 10 يونيو 2020
سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد علاوة على 4 حالة آخرى مصابة جائت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.
وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها سجل اليوم الأربعاء أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، فيما خلت مدينة العبور ومدينة قها من تسجيل أي إصابة بالفيروس.
وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 29 حالة إصابة جديدة، وطوخ 6 حالات جديدة، والقناطر الخيرية 4، وكفر شكر 4، وقليوب 17، وشبرا غرب وشرق 3، والخانكة 6 حالات، وشبين القناطر 4 حالات.
من ناحية أخرى، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس بمستشفى قها للعزل إلى 256 حالة غادروا المستشفى بعد شفائهم من فيروس كورونا بعد أن أعلنت المستشفي اليوم الأربعاء تعافي هنا علي، الممرضة بمستشفى قليوب.
وقالت الدكتور أسماء عربي، رئيس الفريق الطبي السادس بقها للحجر، إن الممرضة تعافت تماما من الفيروس، وأظهرت نتائج المسحات الخاصة بها سلبية الإصابة مرتين متتاليتين، ليرتفع عدد المتعافين إلى 256 متعاف غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.
وأعلن مستشفى صدر 23 يوليو شفاء 80 حالة حتى الآن، وتحولهم من إيجابي إلى سلبي ومستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا عن خروج 8 حالات من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا.
وقال الدكتور عيد العطار مدير المستشفى، إن الحالات التى شفيت تم عمل لها مسحتين متتاليتين وأثبتت سلبية إصابتهم بالفيروس مشيرا إلى أنه يوجد بالمستشفى 98 حالة محجوزة حاليا ويتم تقديم الخدمة لهم.