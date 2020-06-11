بسبب الكاتيوشا.. اندلاع حريق قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد

قال مصدر أمني، مساء أمس الأربعاء، إن حريق اندلع قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد، بعد سقوط الصاروخ الكاتيوشا هناك.

وأوضح المصدر في حديث لـ"السومرية" الإخبارية العراقية، إن "حريقا اندلع بمساحة من الاعشاب والحشائش ضمن مقتربات السفارة الامريكية بعد سقوط صاروخ كاتيوشا".

وأضاف المصدر -فضل عدم ذكر اسمه- أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات الإخماد".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء أمس الأربعاء، عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد.

وأصدرت الخلية بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ، وقالت، إن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط في المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر".

وأضافت الخلية، أن "الصاروخ انطلق من قرب ملعب الشعب".

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني، استشهاد مقاتل وجرح ثلاثة آخرين نتيجة سقوط قذيفة هاون على سيارة همر ضمن قاطع الفوج الأول في اللواء45 في قرية العطشانة التابعة لقضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.