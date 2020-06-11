محمد عز العرب: مصر دورها محوري بحكم الجوار الجغرافي المباشر مع ليبيا

قال الدكتور محمد عز العرب مدير وحدة الشؤون العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن إعلان القاهرة الذي طرحه الرئيس كطوق نجاة أخير، مما تسير إليه ليبيا خلال الفترة الماضية والمقبلة، من عدة جوانب، لافتاً إلى أن هناك دور محوري لمصر، بحكم الجوار الجغرافي المباشر مع ليبيا، وتدرك الولايات المتحدة مثل غيرها من القوى الدولية، حجم الترابط الشديد بين ما يجري داخل ليبيا، وإنعكاساته على الأمن القومي المصري.

وأضاف عز العرب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن أي ضرر سيحدث في ليبيا، سيؤثر على مصر، ولذلك التحرك الخاص بمصر، سواء على المستوى السياسي أو على مستوى تحريك بعض القوات، للتخوف من أي احتمالات، لأن الجيش المصري معروف عنه أنه ليس متهورا ولا مترددا.

وتابع، أن جزء من الرؤية المصرية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، والدعوة لحل سياسي سلمي، يضمن كل أطراف الصراع، ومنع تدخلات، وهذا كله ليس من مصلحة تركيا، وأن مصلحتها هي محاولة لعمل أي تدخلات واشتعال الحرائق، ما يؤدي إلى استمرار الصراع ونوع من سياسة الضغط على الدول الأوروبية، وتريد أن تسيطر على الطريق القادم من ليبيا إلى سوريا، وبالتالي تتحكم في ملف المهاجرين واللاجئين.