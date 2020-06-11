محمد سمير: أنصح المواطنين بقراءة كتاب بروتوكولات حكماء صهيون

تحدث العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق باسم القوات المسلحة، عن حروب الجيل الرابع التي تتعرض لها المنطقة، ودور وسائل التواصل الاجتماعي فيها، قائلا: إن وسائل التواصل الاجتماعي، تعتبر من أهم وسائل حروب الجيل الرابع، مشددا على ضرورة التوعية على كل المستويات.

وأشار سمير خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن السوشيال ميديا، تستخدم على نطاق واسع للتوعية، كما يستخدمها الأخرون لنشر الشائعات، معتبرًا أنها أهم منصة لنشر الشائعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد سمير، أنه يجب التواجد على منصات التواصل الاجتماعي واستخدامها في التوعية، مطالبًا بأن تشتمل المناهج الدراسية على مفاهيم التوعية، وحروب الجيل الرابع.

ونصح سمير المواطنين، بقراءة كتاب برتوكولات حكماء صهيون، وأن من سيطلع على هذا الكتاب، سيفهم ما يحدث وما نواجهه حاليًا، مشيرًا إلى أن هذه البرتوكولات، تتضمن استخدام الفن في بث الانحلال، وأيضًا التشكيك في كل الرموز، وفي التاريخ، وعمل حالة دائمة من الجدل، بالإضافة إلى استخدام الشائعات، والتشكيك في قدرات الدولة.