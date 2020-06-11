تونس: انتشال 34 جثة لمهاجرين غير شرعيين جنوب شرقي البلاد

أعلنت السلطات التونسية، أمس الأربعاء، انتشال 34 جثة في شواطئ قرقنة جنوب شرقي البلاد، إثر غرق مركب مهاجرين غير شرعيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الجثث الـ34 التي جرى انتشالها تعود لـ 22 امرأة و3 أطفال و9 رجال، أحدهم تونسي الجنسية، وهو ربان مركب الصيد، الذي كان يقل حوالي 53 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية.

وواصلت وحدات جيش البحر ووحدات الحرس البحري التونسي عمليات البحث عن جثث أخرى للمفقودين بالاستعانة بغواصين من جيش البحر ومن الحماية المدنية.