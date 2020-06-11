الزوجة صورته طلبا للنجدة.. تفاصيل "فيديو" الأب المحبوس بسبب ضرب ابنه

أعلنت النيابة العامة، تفاصيل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأب يعتدي على ابنه، وقررت حبس الأب احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليه.

وقالت النيابة، إن زوجة المتهم هي من صور الفيديو المتداول، موضحة أنها استمعت لأقوالها هي والطفل المعتدى عليه من قبل الأب، فأكدا اعتياد الأب تعاطي المواد المخدرة والتعدي عليهما، وسائر أفراد الأسرة بالضرب، منذ سنوات دون أسباب واضحة.

وسبق لهم الإبلاغ عنه في وقائع مماثلة، وتلك المرة صورته الزوجة طلباً للنجدة، وأقر المتهم خلال استجوابه بتعاطيه المخدرات، وتعديه على نجله بالضرب والسب –كما تبين بالمقطع المتداول– بدعوى تأديبه لعدم استجابته لأمره، وكذلك تعديه على سائر أفراد الأسرة بالضرب، بدعوى تربيتهم.

وأخضعت النيابة العامة حالة الطفل وذويه لبحث إخصائي بالمجلس الأعلى للطفولة والأمومة، الذي أعد تقريرا بها، وقررت النيابة العامة، عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي، لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة، واستدعت سائر أفراد أسرته لاستجوابهم، وعرضت المجني عليهما على المستشفى لتلقي العلاج وإثبات ما بهما من إصابات.