محمد سمير: ملايين الحسابات الوهمية تشارك في سب مصر.. الأمر مدبر

تحدث العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق باسم القوات المسلحة، عن الوقيعة بين الشعوب، كأحد أساليب بروتوكولات صهيون.

وقال سمير، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هناك من يخرج من دولة عربية، ويسب دولة أخرى مثل مصر، وتجد ملايين الحسابات الوهمية تشارك في ذلك، مشددًا على أن الأمر مدبر بشكل كامل.

ونصح سمير، بتجاهل هذه الأشياء، مشددًا على أن هذه الدول تربطنا بها علاقات تاريخية حقيقية، ويحبوا مصر من قلوبهم بصدق، مطالبًا المصريين بتجاهل من يهاجموا مصر، وعدم الرد عليهم.

وأكد سمير، أن التشكيك في الرموز الوطنية والدينية، أحد أسباب برتوكولات صهيون، مشيدًا بانتماء المصريين لوطنهم، وعدم انتماؤهم لمذهب أو قبيلة، مثلما حدث في دول أخرى.

وأشار إلى أن الانتماء لمذهب أو قبيلة، ساعد في تفكيك هذه الدول، وعدم صمودها في وقت الأزمات، مطالبًا بالاهتمام بالمواطنة والتعليم والبحث العلمي، خلال الفترة المقبلة.