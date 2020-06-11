واشنطن: بلادنا ما زالت ملتزمة بشراكتها وصداقتها مع الشعب البوروندي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، أمس الأربعاء، إن بلادها قدمت تعازيها في وفاة رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا.

وأضافت المتحدثة، في بيان، أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بشراكتها وصداقتها مع الشعب البوروندي، مشيرة إلى أنه بعد الانتقال السلمي إلى الرئيس المنتخب إيفاريست ندايشيميي، فإن بلادها تتطلع إلى العمل معه ومع الحكومة الجديدة وتؤكد من جديد دعمها لتطلعات بوروندي نحو مستقبل أكثر ديمقراطية وازدهارًا وسلامًا.

وكانت حكومة بوروندي، أعلنت أمس الأول الثلاثاء، وفاة الرئيس بيير نكورونزيزا، بسبب نوبة قلبية، عن عمر ناهز 56 عامًا.