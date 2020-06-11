"العلوم الصحية": تصريحات وكيل المهن العلمية بشأننا مرفوضة ولا تليق

قال أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، إن الأمور التي تتعلق بالعلوم الصحية، يجب ألا يتحدث فيها إلا أصحابها المتخصصون.

وأضاف الدبيكي، لـ"الوطن"، أن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وكيل نقابة المهن العلمية، بشأن الزملاء يعملون إخصائيو تكنولوجيا علوم صحية، لا يليق، وهو مرفوض جملة وتفصيلا، وكان الأولى بوكيل النقابة، الإطلاع على قرار 141، الصادر بتاريخ 18-1-2020، ليعرف أن الدراسة كانت ومازالت أكاديمية في كل مراحلها، بكالريوس وماجستير ودكتوراه.

وكان المهندس الجيولوجي محمد غريب، وكيل نقابة المهن العلمية، صرح أنه بالتزامن مع قرار مجلس نقابة المهن العلمية الأخير، الخاص برفض قيد خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية بشعبة العلوم الطبية التطبيقية بنقابة المهن العلمية، خاصة بعد تصنيفهم كفنيين مساعدين، ولا يحق للتقنيين الحصول على لقب (أخصائي علوم Scientist)، لأن قانون المهن العلمية رقم 80 لسنة 69، ينص بالمادة 6 أن (الأخصائيين العلميين Scientists) هم فقط خريجي كليات العلوم، وأن قيدهم بنقابة المهن العلمية إجباري طبقاً لأحكام المادة 11 من القانون السالف.

وتابع رئيس نقابة العلوم الصحية: يبدو أن وكيل نقابة المهن العلمية لازال تحت تأثير فترة المعارك التي طالت مجلسهم حينما كنت وكيلا له، مشيرا إلى أن الوسط الطبي يعلم جيدا من هم دخلاء المهنة، الذين هم في كل حدب وصوب، يعملون مساعدي صيادلة، نجدهم مندوبي مبيعات لشركات أدوية، وموزعي مستلزمات طبية وكريمات ومستحضرات تجميل.

ولفت الدبيكي، إلى أن وكيل نقابة المهن العلمية، مهندس جيولوجي، وما يتبعها من تخصصات في رسوم المحاجر وسعر رمال الزجاج، مطالبا إياه بترك المهن الطبية لأصحابها أطباء وأخصائيين وفنيين معامل.