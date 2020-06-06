العلوم الصحية تنعى أخصائي تكنولوجيا: مات في العزل المنزلي

نعت النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، برئاسة أحمد الدبيكي، رئيس النقابة، وفاة حسين المصري، أخصائي تكنولوجيا المختبرات الطبية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال أحمد الدبيكي، إن الزميل عمره 35 عاما، يعمل أخصائي تكنولوجيا التحاليل الطبية بمستشفى الساحل التعليمى، مشيرًا إلى أن الأعراض ظهرت على الشهيد الخميس قبل الماضي.

وأضاف الدبيكي، لـ"الوطن"، أن الشهيد حسين دخل الطوارئ، وفي صباح اليوم التالي عاد إلى منزله، بعدما تم تشخصيه على أنه التهاب رئوي عادي، ثم اشتدت الأعراض على يوم الأحد، ولم يستطع النزول إلى عمله.

وتابع: حسين عزل نفسه، ولم نستطيع نقله إلى الرعاية المركزة لعدم التمكن من وجود رعاية بسرعة، ووافته المنية فى العزل المنزلي، مؤكدًا أن إجمالي عدد الشهداء بين صفوف العاملين بالعلوم الصحية، وصل لـ4 شهداء.