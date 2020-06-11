ارتفاع تعافي المصابين بكورونا في بورسعيد لـ 70% واستمرار توزيع الأدوية

أعلنت مديرية الصحة ببورسعيد، ارتفاع نسب تعافي المصابين بفيروس كورونا المستجد covid 19 بالمحافظة، إلى 70% من إجمالي الإصابات، وذلك خلال بيان لها على صفحتها بفيس بوك.

وأوضح البيان، أنه لا يزال يخضع 27% من إجمالي الإصابات للرعاية الطبية بمستشفيات العزل داخل المحافظة، وأن نسبة الوفيات بلغت 3% من إجمالى الحالات، فيما لا تزال نسب شغل أسرة العزل المخصصة لحالات الإصابة بالفيروس في الحدود الآمنة.

وأكدت المديرية، أن عملية توزيع حقائب الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين بمنازلهم، لا تزال مستمرة بمشاركة فرق طبية من إدارة الرعاية الأساسية، وتنظيم الأسرة والطب الوقائي.

وطالبت المديرية المواطنين، بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية، أثناء التردد علي جميع منافذ الخدمات العامة والخاصة، بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي والالتزام بغسل وتطهير الأيدي.

يذكر أن التحاليل أثبتت 12حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس، من إجمالى20 حالة اشتباه بالإصابة، كما أن إجمالى المصابين بالمحافظة، وصل إلى 708 حالات، كما سجلت جائحة كورونا وفاة 14 شخص.