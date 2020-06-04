لجنة إدارة الأزمة بالسويس تفحص مخازن مديرية الصحة لمواجهة كورونا

أجرت اللجنة الدائمة لإدارة الأزمة بمحافظة السويس في وجود السكرتير العام لمحافظة السويس، اليوم، وممثلا عن جهاز الأمن الوطني ومديرية الصحة بجولة تفقدية بمخازن مديرية الصحة بالسويس، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية للفرق الطبية والأدوية.

كما تفقدت اللجنة مخازن العام للتأكد من توافر كل مستلزمات وأدوات الوقاية الخاصة وتوزيعها على الأطباء وهيئات التمرض داخل المستشفى.

وخلال الجولة أكدت اللجنة من توافر المستلزمات الطبية لكل العاملين بالمستشفيات، ومطابقة المستلزمات الطبية للمواصفات.

وفي نهاية الجولة تفقد السكرتير العام المساعد واللجنة عدد من الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى للتأكيد على سير العمل واستقبال الحالات المرضية العادية والطارئة.

وأكدت اللجنة من صلاحية الأدوية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا داخل مخازن مديربية الصحة.

رافق الجولة كلا من الدكتور فيصل جودة مدير عام مديرية الصحة وعضو جهاز الأمن الوطني.